Başkentte patlamanın yaşandığı binanın yıkımına başlandı
Başkentte patlamanın yaşandığı binanın yıkımına başlandı Başkentin Keçiören ilçesinde bulunan ve içerisinde meydana gelen tüp patlamasının ardından arka kısmında göçük oluşan Onbirler Apartmanı'nda yıkım işlemlerine başlandı.
ANKARA (İHA) - Başkentte patlamanın yaşandığı binanın yıkımına başlandı
ANKARA - Başkentin Keçiören ilçesinde bulunan ve içerisinde meydana gelen tüp patlamasının ardından arka kısmında göçük oluşan Onbirler Apartmanı'nda yıkım işlemlerine başlandı.
Keçiören ilçesinin Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Onbirler apartmanında meydana gelen tüp patlaması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ağır yaralandı. Yaralarılar hastaneye götürülürken patlama sonrası arka kısmında göçüğün yaşandığı apartmanda ise yıkım işkemlerine başlandı. Çevre güvenliğinin sağlandığı ve tahliye işlemlerinin tamamladığı apartmanda ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.