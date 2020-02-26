Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
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Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Ankara'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.

26.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:53
Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.


Olay, Ankara'nın ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. istikametinden Kızılay istikametine gitmekte olan özel bir halk otobüsünün arkasına takılan 2 patenli genç canlarını hiçe saydı. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılan gençlerden biri otobüsün durağa yanaştığını fark ederek kendisini önce diğer sürücülerin daha sonrada otobüsün önüne geçti. Otobüsün önünden geçen gençler gözden kayboldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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