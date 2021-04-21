Başkent'te pastane ve fırın denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından maske, mesafe, hijyen ve Ramazan pidesinin gramaj fiyat denetimleri yapıldı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından maske, mesafe, hijyen ve Ramazan pidesinin gramaj fiyat denetimleri yapıldı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla üretim yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. İşletmeler gramaj, maske, mesafe, hijyen kuralları ve İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdiler.

Sincan'da faaliyet gösteren fırınları gezen zabıta ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerine hız kesmeden devam ederken maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda da vatandaşlara ve işletmelere uyarılarda bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı