Başkent'te park halindeki TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü
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Başkent'te park halindeki TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü

Başkent'te park halindeki TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan 1 kişi otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

17.06.2020 00:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:57

Başkent'te park halindeki TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü

ANKARA - Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan 1 kişi otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza Ankara, Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle Güvenlik şeridinde park halinde olan Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı TIR'a Zeki E. yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı TIR'ın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan uzun süren çalışmalar sonucunda Zeki E.'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen ailesi, Zeki E'nin ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Başkent'te park halindeki TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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