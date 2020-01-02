Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı
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Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan sürücünün kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

02.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:04
Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı

'nın ilçesinde park halindeki bir araca çarpan sürücünün kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Tuncel Sokakta park halindeki 06 HD 1995 plakalı araca geri geri gelen bir araç çarptı. Kaza yapan sürücü daha sonra kaza yerinden kaçtı. Sürücünün kaza yapması ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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