Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

03.11.2020 03:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 03:19

Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı Ankara'nın Mamak ilçesinde arkasından ateş ederek takip ettikleri otomobilin kaza yaparak takla atmasına sebep olan kimliği belirsiz kişiler, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişiden 1'ini tabancayla çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü.

Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde arkasından ateş ederek takip ettikleri otomobilin kaza yaparak takla atmasına sebep olan kimliği belirsiz kişiler, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişiden 1'ini tabancayla çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Samsun yolu Eşref Bitlis Kışlası karşısında meydana geldi. Aykut Danacı ile Abdülkadir D. isimli kişiler karşı grup ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobillerine binerek kaçan Aykut Danacı ile Abdülkadir D.'yi başka bir araç da kovalamaya başladı. Kimliği belirsiz şüphelilerin henüz bilinmeyen bir nedenle arkasından ateş ederek uzun süre kovaladığı 06 BCP 315 plakalı Renault marka aracın şoförü, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından kaza yaparak takla atan otomobilde bulunan Aykut Danacı ile Abdülkadir D., kabin içerisinde sıkışırken araçtan inen kimliği belirsiz 1 kişi de pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Arkadan ateş ederek gelen araçta bulunan şüpheliler, takla atan otomobilin yanında defalerca kez ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkararak yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Aykut Danacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kaza nedeniyle yaralanan Abdülkadir D.'nin ise tedavisi sürüyor.

2 tabanca onlarca boş kovan bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 1 tane otomobilin içerisinde ve 1 tane de olay yerinin 20 metre uzağında toplam 2 adet tabanca ve onlarca boş kovan tespit edildi. Ekipler, olaya ilişkin yaptıkları incelemede takla atan aracın kiralık olduğunu tespit ederken aracı kiralayan firmanın sahibini ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

İlgili Haberler

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Son Dakika | Bilecik'te hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika | Bilecik'te hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, 1 ölü 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Falcao Samatta Gökhan Töre Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent'te otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 03:19:27. #1.15#
title