Başkent'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Başkent'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Başkent'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

04.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:24

Başkent'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Mimar Sinan sokakta meydana geldi. Mimar Sinan sokakta ilerleyen 06 HD plakalı otomobilin sürücüsü Selin. E. 06 BTK 609 plakalı otomobilin sürücüsü Bilal. E. henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Selin. E. Otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Selin.E.'yi uzun uğraşlar sonucunda çıkarttı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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