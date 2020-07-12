Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı
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Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin yan yatması sonucun da 3 kişi yaralandı.

Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı
12.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:08

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin yan yatması sonucun da 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Polatlı-1 Caddesinde meydana geldi. Polatlı-1 Caddesi üzerinde 06 HC 9929 plakalı otomobiliyle seyir eden Burak U. direksiyon hakimiyetini kayıp ederek, yan yattı. Otomobil içinde bulunan Burak U. ve 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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