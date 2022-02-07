Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Otomobil, Ankara, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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