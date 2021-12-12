Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Ankara, Sincan Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara, Sincan Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, akşam saatlerinde Sincan Ayaş yolunda meydana geldi. M.I. yönetimindeki 06 HCM 26 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Ayaş istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.I. ve yolcu E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.I. ve E.K.'nin ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

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