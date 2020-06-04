Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
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Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki kamyona çarpan sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı.

04.06.2020 05:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 05:59

Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki kamyona çarpan sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza Ankara'nın Keçiören İlçesi Basın Caddesinde meydana geldi. Basın Caddesinde 06 DC 0206 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Emre.Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 BUL 293 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisiyle Emre.Ş. otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Emre.Ş. sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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