Başkent'te otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontörlünü kaybederek köprüden uçan otomobildeki 3 kişiden 1'i ölürken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üst geçidinde meydana geldi. Cadde üzerinde Bahçelievler istikametinde seyir halinde olan 06 BIV 655 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüdeki bariyerlere çarparak Etlik Caddesi üzerine uçtu. Aşağı uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkardığı yaralılardan Hakan Üstün kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken Mehmet Ö. ile diğer yaralı ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Düşen otomobilden fırlayan parçaların 06 T 0050 plakalı otomobilinin ön camını kırdığını iddia eden Hamdi Öztürk, otomobilin bir anda bariyerlere çarpıp aşağı uçtuğunu ve 10'larca parçanın etrafa saçıldığını ve parçalardan birinin de otomobilinin ön camına isabet ettiğini ifade etti.

Polis, kazanın meydana geldiği Etlik Caddesi'ni trafiğe kapatırken kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA