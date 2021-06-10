Başkent'te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
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Başkent'te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Başkent'te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun Yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 FL 7706 plakalı otomobil, Kayaş mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, sürücü ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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