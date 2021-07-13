Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı Ankara'da oto galeri işletiyormuş gibi görünüp vatandaşlardan yüksek miktarda senet alan ve evlerine ipotek koyarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 14 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı

ANKARA - Ankara'da oto galeri işletiyormuş gibi görünüp vatandaşlardan yüksek miktarda senet alan ve evlerine ipotek koyarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 14 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde oto galericilik adı altında araç alım satımı göstererek vatandaştan yüksek miktarda senet alan, gayrimenkullerine ipotek koyarak haksız kazanç sağlayan, kuyumculuk ve emlakçılık adı altında komisyon karşılığında POS cihazları ile kredi kartından para çekimi yapan 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirledikleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda; 45 adet senet, 3 adet kılıç, 1 adet döner bıçağı, 1 adet bıçak, 22 adet POS cihazı, 2 adet kaşe, 17 bin 500 TL nakit para ve çok sayıda fişek ile evrak ele geçirildi.

Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı
Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı
Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Ebru Gündeş Levent Yüksel
Spor Ali Koç Şenol Güneş Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:01:16. #1.15#

title