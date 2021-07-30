Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
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Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Kızılcahamam Çavuşlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir araziye yayıldı. Vatandaşlar 177 Orman Yangın Harekat Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Kızılcahamam ve Kahramankazan istasyonlarından ekipler orman yangınına müdahale için olay yerine geldi. Yangının ormanlık alanda büyümesi üzerine, Sincan, Batıkent, Çayyolu, İvedik OSB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın bölgesine 15 tanker ve 7 iş makinesi olay yerine gönderildi. Ekiplerin uzan çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: Başkent'te ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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