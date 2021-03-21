Başkent'te Nevruz kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkent'te Nevruz kutlandı

21.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:06
Başkent'te Nevruz kutlandı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammed Ramin, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Köprülü, Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Tacikistan Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Türkmenistan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev ve Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev katıldı. Saygı duruşu ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanıdır. Nevruz bayramdır. Nevruz bahardır. Nevruz yeniden doğuştur. Turan illerde buluşmuş olduk" dedi.

Dünyada Müslümanların ve Türklerin zulme uğradığını söyleyen Başkan Altınok, "Nevruz bütün bu kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine ve beraberliğine vesile olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mazlumları, zayıfları ezmek isteyenlere karşı bir mücadele veriyor. Gelin bu mücadeleyi hep beraber verelim. Türk dünyası adına verelim, insanlık adına verelim" diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Yıldız ise baharın yeniden doğuşun resmi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aslında Nevruz bahar, yeniden doğuşun resmi bizler için. Dolayısıyla biz de her dem yenilenen, her dem birbirine kenetlenen bir millet olarak dünyaya söyleyecek yeni sözler biriktiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın dört bir yanında aslında adil düzeni tesis etmek adına hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu noktada Türkistan coğrafyasının bir ve beraber hareket ediyor olması çok daha önem arz ediyor."

Protokol konuşmalarının ardından etkinlik büyükelçiliklerin ve derneklerin hazırlamış oldukları sahne gösterileriyle devam etti. Başkan Turgut Altınok ve büyükelçilerin birlikte Nevruz Bayram'ının simgesi olan Nevruz ateşini yakmasıyla etkinlik sona erdi. - ANKARA

Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı
Başkent'te Nevruz kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Jason Statham Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent'te Nevruz kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:06:39. #1.16#
title