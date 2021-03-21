Başkent'te Nevruz kutlandı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammed Ramin, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Köprülü, Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Tacikistan Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Türkmenistan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev ve Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev katıldı. Saygı duruşu ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanıdır. Nevruz bayramdır. Nevruz bahardır. Nevruz yeniden doğuştur. Turan illerde buluşmuş olduk" dedi.

Dünyada Müslümanların ve Türklerin zulme uğradığını söyleyen Başkan Altınok, "Nevruz bütün bu kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine ve beraberliğine vesile olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mazlumları, zayıfları ezmek isteyenlere karşı bir mücadele veriyor. Gelin bu mücadeleyi hep beraber verelim. Türk dünyası adına verelim, insanlık adına verelim" diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Yıldız ise baharın yeniden doğuşun resmi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aslında Nevruz bahar, yeniden doğuşun resmi bizler için. Dolayısıyla biz de her dem yenilenen, her dem birbirine kenetlenen bir millet olarak dünyaya söyleyecek yeni sözler biriktiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın dört bir yanında aslında adil düzeni tesis etmek adına hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu noktada Türkistan coğrafyasının bir ve beraber hareket ediyor olması çok daha önem arz ediyor."

Protokol konuşmalarının ardından etkinlik büyükelçiliklerin ve derneklerin hazırlamış oldukları sahne gösterileriyle devam etti. Başkan Turgut Altınok ve büyükelçilerin birlikte Nevruz Bayram'ının simgesi olan Nevruz ateşini yakmasıyla etkinlik sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı