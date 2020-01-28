Başkent'te narkotik ve il sağlık müdürlüğü ekipleri eczaneleri denetledi

28.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:36

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında eczaneleri denetledi.

Ekipler, Mamak'taki 10 eczanede, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Uyuşturucu etkisi bulunan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için yapılan denetimlerde, eczanelerin bağlı olduğu bilgi sisteminde var olan ilaçların kaydı ile çelik kasada durması gereken kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların sayısı karşılaştırıldı.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imhasının da ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği kontrol edilerek, eczacılardan gerekli evrak istendi.

Eczanelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA