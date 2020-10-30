Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi
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Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi

30.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:22

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir minibüsün tavan kısmında yer alan bölme içerisine gizlenmiş 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir minibüsün tavan kısmında yer alan bölme içerisine gizlenmiş 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişlerinde yaptıkları rutin denetimler sırasında şüphelendikleri 53 AP 088 plakalı minibüsü durdurdu. Ankara - Samsun yolu istikameti üzerinde bulunan ve Çalışkanlar Mevkii olarak bilinen denetim noktasında gerçekleşen operasyon neticesinde 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi. Şoförün şüpheli davranışlar göstermesi ve narkotik köpeği Bena'nın aracın etrafında tepkiler vermesi üzerine, didik didik aranan aracın tavanı üzerinde yer alan kısımda büyük siyah bir çöp poşeti içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç sürücüsü ve yanında bulunan şüpheli O.B. ve G.Y. isimli şahıslar ise "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yakalanarak gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haber | Başkent'te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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