Başkent'te narkotik operasyonu
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Başkent'te narkotik operasyonu

20.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:11
Başkent'te narkotik operasyonu

Ankara'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram eroin ele geçirildi.

Ankara'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram eroin ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.G., T.A. ve O.G., üzerlerindeki 73 gram eroinle yakalandı. Uyuşturucu temini yaptığı öğrenilen M.G.'nin ikametinde yapılan aramada ise 177 gram eroin ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda toplamda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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