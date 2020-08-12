- Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı
- Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı Ankara'da iki motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle trafikte tehlike saçtı.
12.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:46
- Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı
ANKARA - Ankara'da iki motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle trafikte tehlike saçtı.
Mevlana Bulvarında, iki motosiklet sürücüsü yan yan giderek tehlikeli hareketler yaptı. Motosiklet sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA