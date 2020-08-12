- Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı - Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı Ankara'da iki motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle trafikte tehlike saçtı.

- Başkent'te motosikletli magandalar tehlike saçtı

ANKARA - Ankara'da iki motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle trafikte tehlike saçtı.

Mevlana Bulvarında, iki motosiklet sürücüsü yan yan giderek tehlikeli hareketler yaptı. Motosiklet sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA