Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.

10.10.2019 01:28
Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'daki Bilkent Caddesi üzerinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen motorlu kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, hiç bir şey olmamış gibi otomobili ile geldiği istikametten geri döndü. O anlar motosikletinde maddi hasar meydana gelen kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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