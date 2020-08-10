Başkent'te Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Başkent'te Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazası motosiklet ile otomobil çarpıştı.

- Başkent'te Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazası motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Karamollauşağı Caaddesinde meydana gelen kazada, arkasında bir yolcusu bulunan motosiklet aniden yola çıkan bir otomobile çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA