Başkent'te motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza, güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Karamollauşağı Caddesi'nde meydana gelen kazada, arkasında bir yolcu bulunan motosiklet, aniden yola çıkan otomobile çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA