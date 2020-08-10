Başkent'te motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı.
10.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:35
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza, güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Karamollauşağı Caddesi'nde meydana gelen kazada, arkasında bir yolcu bulunan motosiklet, aniden yola çıkan otomobile çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA