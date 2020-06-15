Başkent'te mobilya dükkanında korkutan yangın
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Başkent'te mobilya dükkanında korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında bir mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te mobilya dükkanında korkutan yangın
15.06.2020 04:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 05:00

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında bir mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Temmuz sokakta bulunan bir mobilya dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda, yangını diğer dükkanlar sıçramadan kontrol altına aldı. Olay yerine gelen dükkan sahibi ise üzüntülü bir şekilde çalışmaları izledi. Etraftaki bazı esnaflar ise dükkanlarını açarak yangından zarar görüp görmediklerini kontrol ettiler. Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, mobilya dükkanı kullanılmaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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