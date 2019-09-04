Başkent'te mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı

04.09.2019 13:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere ve Başkent'e gelen yerli ve yabancı turistlere toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük kolaylık sağlayacak ANKARAKART Mobil Cep (cep bilet) uygulamasını hayata geçirdi.



ANKARAKART Mobil Cep uygulamasının düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kent içi toplu taşımada EGO'nun son teknolojik yenilikleri kullanmaya devam edeceğini söyledi. Alkaş, Başkent'te otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatlarında ANKARAKART ve temassız kredi kartlarını kullanarak validatörlere geçiş yapabilen yolcuların, bundan sonra bu iki karta alternatif olarak cep telefonlarıyla da geçiş yapabileceğinin altını çizdi. Mobil bilet sayesinde özellikle Ankara'ya gelen ziyaretçilerin 'ANKARAKART'ı nereden alacağım?' ya da 'ANKARAKART'a nereden bakiye yükleteceğim?' sıkıntısı yaşamayacağını ifade eden Alkaş, sistem hakkında şu bilgileri verdi:



"Yolcularımız, cep telefonlarındaki NFC (yakın alan iletişimi) özelliğini açarak, www.ankarakart.com sitesine girerek uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada ise banka kartından sanal karta bakiye yükleme yapmaları gerekiyor. Bu işlemlerin ardından yolcularımız, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek ve sanal kartta bulunan meblağdan bir binişlik kart olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek."



Alkaş, kent içi toplu ulaşımda çağdaş, hızlı ve rahat ödeme imkanı sunan sistem sayesinde tüm yolcuların gişe, banko, bayi arama derdi olmadan sıkıntısız ulaşım yapabileceğini altını çizdi.



Mobil cep uygulamasının ilk yolcusu Alkaş oldu



Tanıtım toplantısının ardından mobil cep sistemini EGO otobüsünde cep telefonunu kullanarak uygulamalı olarak tanıtan EGO Genel Müdürü Alkaş, ulaşımda son teknolojileri kullanarak dünyada kullanılan tüm yenilikleri Ankara'ya getireceklerini kaydederek, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalara devam edeceklerini kaydetti.



Vatandaşların birçoğu, özellikle engelli çocukları ya da yakınları olanlara refakat edenler için bu uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağına vurgu yaparken, Ankara'da öğrenci olan Hacı Hüseyin Eskiören, "Kartımızı unuttuğumuzda ya da başka bir sıkıntı olduğunda direkt cep telefonumuzla geçiş yapabileceğiz. Bu çok güzel" dedi.



Ankara dışında yaşayan Emine Soylu ise, "Kızımın eğitimi için buraya geldik. Geldiğimizde de metroyu kullanabilmek için kart almak gerekiyordu. Buranın yabancısı da olduğumuzdan yükleme noktasını aramak vakit kaybına sebep oldu. Bu uygulama sayesinde kolaylıkla kendimiz yükleme yaparak kartsız geçiş yapabileceğiz. Güzel bir kolaylık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.



Nasıl kullanılacak?



Toplu taşıma araçlarında NFC özelliği olan telefonları kullanırken telefonunuzun NFC uygulaması açılmalı. NFC uygulamasını kullanabilmek için www.ankarakart.com'da üyeliğiniz olmalı. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra bir adet sanal kart bölümü ekrana gelecek, bu bölüme minimum 4 adet kart alınması halinde binişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yüklemeler için kredi kartı, banka kartlarınızı sisteme kayıt edebilir, sistemden sanal kartınıza bakiye işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir ve hemen kullanabilirsiniz. Sanal kartınıza yükleme yaptıktan sonra ulaşım ya da alışveriş butonlarından hangisini kullanmak istiyorsanız o seçeneği aktifleştirerek kullanımı sağlayabilirsiniz. Ulaşım seçeneğini aktifleştirdiğinizde validatöre telefonun NFC uygulaması olan bölümü yakınlaştırarak hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu uygulamada her bir kullanım ücreti 4 TL. Şahsi telefon yanında olmasa dahi başka bir telefondan kullanıcı adı ve şifre yardımı ile girişlerini yapabilir ve kullanım sağlayabilirsiniz. Kayıtlı telefon dışında başka bir telefonla giriş yapıldığında kişisel bilgilerin güvenliği nedeni ile kayıtlı telefonunuza şifre gelecektir. Şifre doğruluğunu gerçekleştirdikten sonra sırası ile işlemlere ulaşabilir aynı zamanda ulaşım hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. - ANKARA

Kaynak: İHA