Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

10.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:56

Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ANKARA - Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Vatandaşlar Melike Hatun Camii ve Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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