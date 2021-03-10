Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
10.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:56
Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.
Başkent'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi
ANKARA - Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Vatandaşlar Melike Hatun Camii ve Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY