24.09.2019 00:29

Başkent'te minibüs, alt geçide uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızını alamayan minibüs, alt geçide uçtu. Kazada, minibüste sıkışarak yaralanan 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 10.00'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ömer Halis Demir Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesişiminde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde AŞTİ istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 MHS 45 plakalı minibüs, Aydınlıkevler Mahallesi sapağına dönmek isterken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak Aydınlıkevler Mahallesi girişinde bulunan alt geçide yaklaşık 5 metreden aşağı uçan araçta bulunan 3 kişi kabin içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan 3 kişiyi çıkarırken sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti.

Kazadan dolayı Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki alt geçidin Aydınlıkevler istikameti trafiğe komple kapanırken aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA