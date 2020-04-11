Başkent'te meydanlar, caddeler boş kaldı Başkent'te meydanlar, caddeler boş kaldıBAŞKENT'te, koronavirüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Başkent'te meydanlar, caddeler boş kaldı

BAŞKENT'te, koronavirüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ankara , İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus, sessizliğe büründü. Trafiğe çıkan araç sayısı da oldukça azaldı. Polis ekipleri yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. Başkent'in hemen hemen her alanında denetim yapıldı. Sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağa ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Polis ayrıca yasağa uyulması için ekip otolarının hoparlöründen uyarıda bulundu.

Fırınlar geceden itibaren ekmek üretimine başlarken, mahalle aralarında araçlarla ekmek satıldı. Bazı vatandaşların ekmek ihtiyacı da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli Ankaralılar; 25 ilçemizde Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, gönüllülerimiz, kolluk birimlerimizle sokağa çıkma yasağı süresince her zaman yanınızdayız" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA