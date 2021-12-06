Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir manavda çıkan yangın park halindeki tıra sıçradı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir manavda çıkan yangın park halindeki tıra sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Türközü semtinde bir manav dükkanında yangın çıktı. Yangın dükkanın önünde park halinde bulunan tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

 Genç kadın, işten çıkaran patronunu suçlamıştı! Cinsel içerikli fotoğraf davasında karar

Genç kadın, işten çıkaran patronunu suçlamıştı! Cinsel içerikli fotoğraf davasında karar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title