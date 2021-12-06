Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir manavda çıkan yangın park halindeki tıra sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Türközü semtinde bir manav dükkanında yangın çıktı. Yangın dükkanın önünde park halinde bulunan tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet