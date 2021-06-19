Başkent'te mahalle sakinlerinden kaza tepkisi

Başkent'te mahalle sakinlerinden kaza tepkisi Ankara'nın Sincan ilçesinde bir haftada üç kazanın yaşandığı sokağın sakinleri önlem alınmasını istedi.

Başkent'te mahalle sakinlerinden kaza tepkisi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir haftada üç kazanın yaşandığı sokağın sakinleri önlem alınmasını istedi. Mahallelinin tepkisine sebep olan son kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi Dinçer Caddesi kavşağında yaşanan kazalara mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri sokakta sürekli kaza olduğunu belirterek, en son bir hafta içinde 3 kazanın yaşandığını söylediler. Yaşanan kazalar sonrası çıkan kavgaların, gürültülerin kendilerini rahatsız ettiğini anlatan mahalle sakinleri, bir an önce önlem alınmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe