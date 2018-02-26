Başkent'te Magandalar Yol Kesip Silahla Terör Estirdi, O Anlar Kameraya Yansıdı
Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte yolu kapatıp bellerinden çıkardıkları silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.
RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
Edinilen bilgilere göre; İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra 06 FR 6973 plakalı otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
KAMERALAR KAYITTAYDI
Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.
YORUMLAR (24)
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ÜLKE YOKUŞ AŞŞAĞI FİRENSİZ GİDİYOR NE DEVLET KALMIŞ NEDE ADALET 14 YILDA NERDEN NEREYE GELDİ GÜZELİM ÜLKEMİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ülkemizde Bireysel Silahlanmanın önünü açan Özaldır. Günümüzde insanlar son derece kolay bir biçimde ateşli silah satın alabiliyorlar. Adaletin giderek daha fazla ortadan kalktığı, Adalete güvenin olmadığı, toplumun adalet duygusunun tatmin olmadığı durumlarda herkes kendi adaletini kendisi yaratmaya kalkar. Orman Kanunları ve Mafyalaşma olur. AKP''nin KHK ile bazı Sivillere Yasal Muafiyet getirmesi de tüy diker. Bunlar iyi günlerimiz. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya bu tip haberlerde bu şeref yoksunu insanların yüzünü nedrn gizliyorlar yüzlerini gösterinde herkes bu işe yaramayan serserileri tanısınCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hükümet de hala yorgan yastık carsaf erkekte sevhet uyandırıyor diye gundem yapıyo. once siz bı uyanında ulke ne hale geldı bı bakınCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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yüzleri neden kapatılıyor gören insanlar yakalanmalarını sağlayabilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır