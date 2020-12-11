Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
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Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

11.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:24

Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında patlama oldu.

Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında patlama oldu. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Yenimahalle ilçesinin 1345 Sokak'ta bulunan LPG üzerine hizmet veren bir dükkanda patlama oldu. Edinilen bilgiye göre patlamanın sebebi tadilatı devem eden bir aracın motor kısmından kaynaklandı. Patlamada işyeri çalışına olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye'nin müdahalesi ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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