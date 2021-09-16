Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada - Haberler
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Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada -Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı;3 yaralı Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

- Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

-Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı;3 yaralı

ANKARA - Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokontaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevliusi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri
Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

 Başkent'te eşinin çalıştığı lokantayı pompalıyla taradı: 3 yaralı

Başkent'te eşinin çalıştığı lokantayı pompalıyla taradı: 3 yaralı

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Haber: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada - Haberler
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