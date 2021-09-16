- Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

-Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı;3 yaralı

ANKARA - Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokontaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevliusi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.