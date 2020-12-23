Başkent'te kuyumcu iş yerinde ölü bulundu
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Başkent'te kuyumcu iş yerinde ölü bulundu

23.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:55
Başkent'te kuyumcu iş yerinde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kuyumcu, sabah iş yerinin bulunduğu binada ölü bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kuyumcu, sabah iş yerinin bulunduğu binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde sabah iş yerlerini açan esnaf, aynı binada kuyumcu olan Murat Y.'yi (45) hareketsiz şekilde buldu. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Y.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis şahsın intihar ettiğini değerlendirirken, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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