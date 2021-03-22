Başkent'te kurslara devam
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Başkent'te kurslara devam

22.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:31
Başkent'te kurslara devam

Başkent'in Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Başkent'in Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Farklı branşlarda düzenlenen onlarca kurstan yararlanan Çankayalılar, Çankaya Evleri'nde hem hobilerini geliştirme hem de bu zor günlerde sosyal hayatın içinde olma imkanı buluyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21. Yüzyılın Halk Evleri olarak nitelediği Çankaya Evlerinde eğitimler devam ediyor. Hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarından çok sayıda vatandaş yararlanıyor. Örgü oyuncaktan pastacılığa, müzik enstrümanından deri işçiliğine kadar birçok farklı branşta verilen eğitimler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Hem hobileri geliştirmek hem de meslek edinmek amaçlı kurslar, pandemi koşulları dikkate alınarak yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı eğitimlere katılımcı sayısı sınırlı kontenjanda tutuluyor.

Yeni, Çankaya Evleri geliyor

Pandemi döneminde Çankaya Evlerini uzun bir süre kapatmak zorunda kaldıklarını, eğitimleri online sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkımızın kişisel gelişimine katkı sunan, meslek edinmesini sağlayan kurslarımız yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla sınırlı sayıda yapılabiliyor. Normal dönemde yılda 50 bin yurttaşımıza çeşitli branşlarda eğitim imkanı sunduğumuz Çankaya Evlerimizin sayısını pandemi döneminde yaptığımız yatırımlarla çoğaltıyoruz. Yapımı devam eden Yıldız, Öveçler ve Türkan Saylan Çankaya Evlerimizin yanı sıra bu yıl temelini atacağımız Çankaya Evlerimizle daha fazla yurttaşımızın yararlanmasını hedefliyoruz. Normale dönmek ve tekrar bir arada olabileceğimiz günlere kavuşmak için tüm halkımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını önemle hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te kurslara devam
Başkent'te kurslara devam
Başkent'te kurslara devam
Başkent'te kurslara devam
Başkent'te kurslara devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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