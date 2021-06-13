Başkent'te korsan otopark cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te korsan otopark cinayeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korsan otopark kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korsan otopark kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi.

Kaçak otopark olan kullanıldığı tahmin edilen arazide Ufuk Kutlu'nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ele geçirdiği pompalı tüfeğe de el koydu.

Öte yandan Ufuk Kutlu'yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Deniz B., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te korsan otopark cinayeti
Başkent'te korsan otopark cinayeti
Başkent'te korsan otopark cinayeti
Başkent'te korsan otopark cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te korsan otopark cinayeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 10:08:21. #1.16#

title