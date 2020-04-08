Başkent'te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı Ankara'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Ankara'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Ankara'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastane'sinde, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişinin test sonuçları negatif çıkınca ve karantina sürelerini tamamlayınca taburcu edildi. 40 vatandaşı hastanenin çıkış kapısında doktorlar ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA