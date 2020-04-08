Başkent'te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıkların vatandaşlara geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA