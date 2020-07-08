Başkent'te korona virüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkent'te korona virüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza

Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi Ankara'da da korona virüse karşı alınması gereken tedbirler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Başkent'te korona virüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza
08.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:56

Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi Ankara'da da korona virüse karşı alınması gereken tedbirler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Korona virüs salgınına karşı sıklaştıran denetimler kapsamında 81 ilde denetim yapıldı. Başkent Ankara'da yapılan denetimlere zabıta, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Müftülük ekipleri katıldı. Ekipler, denetimde sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğuna dikkat çekti. Bunun yanında berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM'ler, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları ile lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler ile spor merkezleri gibi alanlar, konaklama tesisleri, mesire alanları, çay bahçeleri, dernek ve lokaller, nikah ve düğün salonları, internet kafe ile oyun salonları, lunaparklar ve tematik parklar denetimin sürdüğü yerler oldu. Polis ekipleri, sokakta maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Zabıta ise iş yerlerinde yaptığı denetimde maske takmayan çalışanları uyararak, iş yeri ruhsat sahibine ceza uyguladı. Bu çerçevede bir fırın sahibine de para cezası kesildi.

(İrfan Çalışkan - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı Ekonomi
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Yılmaz Tunç Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Başkent'te korona virüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:15:42. #1.14#
title