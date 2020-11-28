Başkent'te korona virüs denetimleri
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Başkent'te korona virüs denetimleri

28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:56
Başkent'te korona virüs denetimleri

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, "Yenimahalle özelinde vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu söylememiz mümkün. Özellikle işletmelerimizin, esnaflarımızın da bu konudaki kurallara hassasiyeti bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, "Yenimahalle özelinde vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu söylememiz mümkün. Özellikle işletmelerimizin, esnaflarımızın da bu konudaki kurallara hassasiyeti bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi.

Yurtta ve Başkent'te korona virüs sebebiyle artan vaka sayıları alarmın rengini kırmızıya döndürdü. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile alınan önlemlerin ve tedbirlerin vatandaşlar ve esnaflar tarafından uygulanıp uygulanmadığı yapılan denetimler ile kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında bugün Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM'de, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural'ın da katılımı ile bir dizi denetimler gerçekleştirildi.

Maske, sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan standı gibi uygulamalar başta olmak üzere AVM'de bulunan işletmeler denetlendi. Giyim mağazaları, restoranlar gibi inanların sık kullandığı ve bir arada bulunduğu bir çok işletme de kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, mağaza çalışanlarının Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama işlemi gerçekleştirildi.

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Yenimahalleli vatandaşların kurallara riayet ettiğini belirten Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural şunları söyledi:

"Pandemi sürecinin başından beri denetimlerimiz ilgili kurumlarımızca aralıksız devam ediyor. Özellikle Perşembe gününden bu yana dört günlük İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi kapsamında öncelikler alış veriş merkezleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarına yoğunlaşmış bir şekilde yeni bir denetim programı uyguluyoruz. Bütün arkadaşlarımız sahada. Sağlık görevlilerimiz, emniyet, jandarma birimlerimiz, zabıta birimlerimiz ve ilgili tüm diğer kurumlarımızla birlikte. Yenimahalle özelinde vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu söylememiz mümkün. Özellikle işletmelerimizin, esnaflarımızın da bu konudaki kurallara hassasiyeti bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yine hatırlamakta fayda var. Maske, mesafe, temizlik konusunda tavizsiz hepimiz bu kurallara uymak. Bizler de uymayanlara gerekli işlemleri yapmak durumundayız. Zor bir mücadelenin içerisindeyiz. Toplumun her kesiminin, her ferdinin bir şekilde olumsuz etkilendiği zor bir süreç. Bu fedakarlıklarımızın da boşa gitmemesi için biraz daha titizlikle uymak konusunda bütün vatandaşlarımızdan biz özellikle bir hassasiyet istiyoruz."

-İHA-

Başkent'te korona virüs denetimleri
Başkent'te korona virüs denetimleri
Başkent'te korona virüs denetimleri
Başkent'te korona virüs denetimleri
Başkent'te korona virüs denetimleri
Başkent'te korona virüs denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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