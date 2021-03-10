Başkent'te korona virüs denetimi

Ankara'da 412 personel ve 2 bin 223 polisin katılımı ile 'korona virüs' denetimi gerçekleştirildi.

Ankara'da 412 personel ve 2 bin 223 polisin katılımı ile 'korona virüs' denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların uğrak yerleri olan kafe, restoran gibi mekanlarda korona virüs tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hayata geçen dinamik denetim modeli kapsamında Ankara genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesindeki 412 ekip ve 2 bin 223 polis tedbir kurallarını denetledi. Çankaya ilçesinde bulunan Park Caddesi'ndeki mekanlarda denetim gerçekleştiren ekipler, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere masalar arası mesafe, yüzde 50 müşteri kapasitesi kuralı, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinde bulundu. Kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı