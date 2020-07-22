Başkent'te korona virüs denetimi Başkent'te korona virüs denetimi İçişleri Bakanlığı, dün 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi.

Başkent'te korona virüs denetimi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, dün 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında bugün Ankara genelinde de korona virüs denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, dün 81 İl Valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Bakanlık, tarafından yayımlanan genelge kapsamında Çankaya Kaymakamlığı ekiplerince de denetim yapıldı. Denetimlerde; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafeleri ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları ve benzeri yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar kontrol edildi. Ekipler temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca denetim yapılan yerlerden biri de Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı oldu. Güvenlik güçleri, parktaki vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda tedbirli olmaya davet edildi. Maskesini nizami şekilde takmayanlar ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar, uyarılırken vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Kaynak: İHA