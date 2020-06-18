Başkent'te 'korona virüs' denetimi
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Başkent'te 'korona virüs' denetimi

Başkent'te 'korona virüs' denetimi Başkent'te bin 500 polisin katılımıyla 'korona virüs' denetimi gerçekleştirildi.

18.06.2020 00:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:22

Başkent'te 'korona virüs' denetimi

ANKARA - Başkent'te bin 500 polisin katılımıyla 'korona virüs' denetimi gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bin 500 polisin katılımıyla korona virüs önlemleri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, halka açık restoran, kafe ve halkın yoğun olduğu meydanlarda denetimlerde bulunurken kurallara uymayan işletmecilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimler ise gece yarısına kadar devam edecek.

Başkent'te 'korona virüs' denetimi

Kaynak: İHA

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