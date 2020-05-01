Başkent'te korona sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketildi
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Başkent'te korona sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketildi

Başkent'te korona sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketildi
01.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:16

Uzmanların korona virüs salgınına karşı vatandaşların bol bol C vitamini tüketmeleri tavsiyesinin ardından Başkentliler bu süreçte en fazla portakal tüketti.

Uzmanların korona virüs salgınına karşı vatandaşların bol bol C vitamini tüketmeleri tavsiyesinin ardından Başkentliler bu süreçte en fazla portakal tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, salgın hastalığın görüldüğü ilk tarih olan 11 Mart'tan 30 Nisan'a kadar 14 bin 102 ton portakal tüketimi gerçekleşti. Başkentliler, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında da 35 bin 559 ton portakal tüketti. Sebze tüketiminde ise birinciliği domates aldı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını vatandaşların meyve ve sebze tüketim alışkanlarını da değiştirdi. Başkent'in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler salgının görüldüğü 11 Mart tarihinden 30 Nisan'a kadar en çok portakal tüketti. 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 14 bin 102 ton ile portakal tüketimi gerçekleşirken, elma ve muz da en çok tercih edilen meyveler sıralamasında başı çekti. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezi olan Antalya'nın Finike ilçesinden Toptancı Hali'ne gelen portakal yoğun talep gördü. Korona virüs salgını nedeniyle uzmanların C vitamini tüketilmesi tavsiyesine kulak veren Başkentliler, C vitamini deposu portakalı bol bol sofralarına taşıdı.

Toptancı Hali verilerine göre bu tarihlerde tüketimi artan meyveler arasında ilk beş sırada 14 bin 102 ton ile portakal, 7 bin 398 ton ile elma, 5 bin 123 ton ile muz, 3 bin 615 ton ile çilek,1 bin 813 ton ile armut yer aldı. Salgın sürecinde portakal tüketimindeki artış dikkat çekerken, sadece 23 Mart günü 459 ton ile bir günde portakalda satış rekoru yaşandı. 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında birinciliği 35 bin 559 ton ile portakal, ikinciliği ise 16 bin 669 ton ile elma aldı. Her mevsim tezgahların gözdesi muz ise 11 bin 607 tonluk tüketimle üçüncü oldu.

1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde Başkent'te sebze kategorisinde 25 bin 342 ton ile en çok domates tüketilirken, sofraların vazgeçilmezi domatesi 21 bin 88 ton ile patates, 11 bin 137 ton ile de havuç takip etti. Korona virüs salgınının etkisini göstermesiyle (11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında) Ankara Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen sebzelerin sıralaması şöyle:

Domates: 14 bin 342 ton

Patates: 9 bin 794 ton

Salatalık: 7 bin 206 ton

Kuru soğan: 6 bin 448 ton

Limon: 4 bin 760 ton - ANKARA

Kaynak: İHA

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