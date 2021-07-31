Başkent'te korkutan yangın
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Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın tüm binayı sarmadan söndürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın tüm binayı sarmadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe semtinde bulunan 7 katlı bir otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle binayı sarmadan söndürüldü. Odasından inemeyen bir vatandaşın yardımına da itfaiye ekipleri yetişti. Çatı katında maddi hasara sebep olan yangın sonucu çatıda bulunan eşyalar küle döndü.

"Balkona çıkınca çok büyük bir duman gördüm"

Yangının olduğu otelin arka sokağında oturan bir vatandaş ise patlama ihtimaline karşı evini terk ettiğini belirterek, "Ben evimde dinleniyordum. Sokaktan bir sesler duydum Maltepe'de iki tane yangın var ayrı yerlerde diye. Balkona çıkınca çok büyük bir duman, alevleri gördüm. Sonra hemen komşularımı aradım çıkalım dışarıya patlama genişler, patlar falan diye panikledim. Dışarıya attım kendimi, şimdi de geldim baktım söndürmüşler. Diğer yangından bilgimiz yok sadece fotoğraf gördük o da diğer caddedeymiş. Patlama sesi duymadım ama alevler o kadar büyüktü ki. Patlama olur da çevreye yayılır evlere sıçrar diye ben evi terk ettim evden çıktım hemen" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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