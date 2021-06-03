Başkent'te depo yangını
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Başkent'te depo yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te depo yangını Ankara'da yer alan bir depoda yangın çıktı.

Başkent'te depo yangını

ANKARA - Ankara'da yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi, içerisinde bulunan bir deponun alt katında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangının oluşturduğu dumanlar, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgi edinilemezken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı.

Başkent'te depo yangını
Başkent'te depo yangını
Başkent'te depo yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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