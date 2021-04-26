Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu.

Başkent'te korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu.

Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan bir sitenin 4'üncü katında bulunan bir dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada oturanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından alevler kontrol altına alınırken evin mutfak kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE