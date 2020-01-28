Başkent'te korkutan yangın
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Başkent'te korkutan yangın

Ankara'da 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın büyük bir korkuya sebep oldu.

28.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:06
Başkent'te korkutan yangın

'da 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın büyük bir korkuya sebep oldu.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesinde saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yoldan geçen bir vatandaş, çatıdan çıkan alevleri fark etmesi üzerine çevredeki komşulara verdi. Çevredeki komşular 2 katlı müstakil evde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları da uyarması sonucunda büyük bir faciadan dönüldü. Kendilerinin dışarı zor atan yabancı uyruklu aile soğuktan titredi. Vatandaşlar hemen , polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Çevredeki meraklı kalabalığın arasında söndürme çalışmaları devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, can kaybının olmaması sevindirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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