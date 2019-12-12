Başkent'te korkutan yangın
Haberler » Güncel » Başkent'te korkutan yangın - Haber

Başkent'te korkutan yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

12.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:17
Başkent'te korkutan yangın

'nın ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Mahallesi 1572. Sokak'ta bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Gökşen Efe/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Başkent'te korkutan yangın
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler