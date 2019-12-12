Başkent'te korkutan yangın

12.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:12

Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.



Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1572. Sokak'ta bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina sakinleri binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA